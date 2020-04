Krisestyringsstab træffer beslutninger i Allerød

Allerød Kommunes Sundhedsberedskabsplan blev aktiveret 27. februar, og Allerød Kommunes beredskabsplan niveau 1 blev aktiveret 11. marts. Det fremgår af en punkt på økonomiudvalgets møde 21. april, hvor man også kan læse, at aktiveringen af beredskabsplanen indebærer, at der er etableret en krisestyringsstab.

Krisestyringsstaben har fast deltagelse af borgmester, direktion og sekretariatet samt med mellemrum også beredskabsdirektøren og berørte afdelingschefer.

Krisestyringsstaben har løbende truffet de beslutninger, der har været nødvendige af hensyn til håndtering af corona-situationen. Det er sket med det formål umiddelbart at kunne implementere beslutninger og anbefalinger fra centrale myndigheder - og i øvrigt at kunne varetage kommunens opgaver bedst muligt under de givne rammevilkår, står der i dagsordenen. Byrådet er løbende blevet orienteret.

Krisestyringsstabens beslutninger er truffet med hjemmel i styrelsesloven, idet byrådet eller det relevante fagudvalg så efterfølgende er blevet orienteret.

Det vurderes, at det er nødvendigt at fortsætte med arbejdsformen 'for så vidt angår beslutninger, der skal træffes med kort varsel, typisk som følge af folketingsbeslutninger eller retningslinjer fra sundhedsmyndighederne,' hedder det i dagsordenen, der fortsætter:

'Som det også har været tilfældet med beslutninger omkring genåbninger af tilbud på skole- og dagtilbudsområdet, vil mest muligt blive behandlet efter den almindelige delegation mellem byråd, fagudvalg og forvaltning, som fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt.'