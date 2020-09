Kor holder jubilæumskoncert

Imellem de to koncerter luftes der ud og alle overflader afsprittes. Der åbnes for 50 publikummer per koncert, og det er vigtigt at man henter sin gratis billet via korets hjemmeside www.vox-humana.dk forud for koncerten.

"Vi har virkelig overvejet, om vi skulle gennemføre koncerten eller aflyse som med alle andre koncerter det seneste halve år, men det er for sørgeligt, at alle korkoncerten blot aflyses per automatik. Er der ikke nogen muligheder for, at der stadig kan holdes korkoncerter? Det synes vi, der er. Jeg er sikker på, at de to intime koncerter bliver store oplevelser for dem, der når at sikre sig billetter," erklærer dirigent Jakob Høgsbro.