Konservativt krav: Gør supercykelstien færdig

Han hæfter sig ved, at diskussionen ved anlægningen af supercykelstien på Nymøllevej gik på, om der var plads til dobbeltcykelstien under jernbanebroen.

En supercykelsti på Sortemosevej kræver en cykelsti i begge vejsider. Der skal være cykelsti i højre side af Sortemosevej fra ATP og helt til Kongevejen. Et sådant supercykelstiprojekt kan formentlig få statstilskud og eller supercykelstitilskud så Allerød får en rigtig supercykelsti på Sortemosevej," siger de to lokalpolitikere i pressemeddelelsen.

"Det skorter ikke på fantasifulde løsninger for en cykelforbindelse fra Blovstrød til Lillerød bymidte. Lad os nu lave den rigtige løsning, i stedet for hele tiden at ofre penge på lappeløsninger, som alligevel ikke løser problemet. Den eneste rigtige løsning er, at lave supercykelstien på Sortemosevej som en rigtig supercykelsti.", siger Erik Lund i pressemeddelelsen.