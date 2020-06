Konservative vil forny lokalpolitik: Kvinder og unge søges

"Vi vil gerne i kontakt med kvinder og unge for at tale med dem om, hvad de synes, der mangler, hvis de skal engagere sig mere i en partiforening og i politisk arbejde, så opfordringen er hermed givet videre: Tag kontakt til os," siger den konservative gruppeformand i Allerød Byråd, tidligere borgmester Jørgen Johansen. Arkivfoto

"Vi vil gerne i kontakt med kvinder og unge, der kan hjælpe os med at forstå, hvad der skal til for at de engagerer sig i det lokale politiske arbejde," siger den konservative gruppeformand i i Allerød Byråd, Jørgen Johansen

"Vi vil gerne have flere kvinder og unge ind i lokalpolitik og ind i byrådet, så vi bedre kan afspejle dem, vi repræsenterer i kommunen, og så vi kan ramme borgernes behov og ønsker bedre med vores beslutninger."

Sådan siger Jørgen Johansen, konservativ gruppeformand i Allerød Byråd og tidligere borgmester i Allerød Kommune.

Jørgen Johansen og Det Konservative Folkeparti i Allerød er gået i gang med forberedelserne til næste kommunalvalg, og det har ført til, at partiforeningen nu er gået i offensiven for at få flere kvinder og unge ind på den lokalpolitiske bane.

"Vi ønsker at forny og videreudvikle den politiske debat og det politiske arbejde indenfor rammen af et parti og en vælgerforening. Vi har i en årrække ment, at der var brug for en sådan udvikling, og nu prøver vi at gøre noget ved det," siger Jørgen Johansen.

"Vi vil gerne lytte mere" Det er en dagsorden for Konservative i Allerød at få flere kvinder og unge til at stille op, men Jørgen Johansen tror, at det faktisk er en generel dagsorden for alle partier ved næste kommunalvalg.

"Generelt ser man, at antallet af kvinder og unge i politik daler, og det harmonerer ikke med at repræsentere vælgerne bredt," siger gruppeformanden og fortsætter:

"Vi har i vores parti konstateret, at mange ytrer sig på Facebook og andre sociale medier, og vi prøver også selv på at være mere åbne i vores tilgang og formidling af vores politik, blandt andet har vi holdt åbne dialogmøder. Men vi famler lidt i vores søgen efter den udvikling, vi mener er nødvendig, så vi vil meget gerne lytte mere og prøve at forstå, hvad der skal til for at få flere kvinder og unge ind i politik."

"Vi vil gerne i kontakt med kvinder og unge for at tale med dem om, hvad de synes, der mangler, hvis de skal engagere sig mere i en partiforening og i politisk arbejde, så opfordringen er hermed givet videre: Tag kontakt til os."

"Kom på banen nu" Jørgen Johansen påpeger, at tidspunktet lige nu er velvalgt til initiativet i forhold til kvinder og unge.

"Det er utroligt vigtigt, at vi har fået sat dette initiativ i søen nu: I marts 2021 har vi opstillingsmøde og laver opstillingsliste, så det er netop nu, man skal på banen, hvis man vil være med til at præge vores parti og vores politik og visioner," siger gruppeformanden og fortsætter:

"Det er godt nok altid muligt at være med til at præge den politik, vi fører, men i forhold til det kommende valg er det nu og hen over efteråret, at vores lokale profil og holdopstilling formes."

"Vi vil gerne prøve at lave en ny vej for Allerød. Vi har før talt om udvikling med stort 'U', men nu ser vi gerne, at pulsen kommer lidt ned, og at vi fokuserer på udvikling indenfor de rammer, vi har - med stor vægt på bevarelse af grønne områder. Vi ser frem til masser af spændende input til, hvordan vi formulerer og udfører dén vision."

Der er i dag 92 medlemmer af den konservative vælgerforening i Allerød, heraf er 15 kvinder og to er under 25 år.