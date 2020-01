Konservativ utilfredshed med trafikforbedringer: Østre Teglværksvej er blevet svigtet

trafikpolitik Det konservative byrådsmedlem Martin H. Wolffbrandt er langt hen ad vejen tilfreds med den måde, at teknik-, erhverv-, plan og miljøudvalget forleden fordelte en pulje på to millioner kroner til mindre trafikprojekter.

Men der er også et hår i suppen, lader han forstå i en pressemeddelelse. Derfor stemte han imod og kom med en mindretalsudtalelse, da sagen var for udvalget forleden.

"Mange bække små gør en stor å - men jeg er uenig i at belysning ved Frugtlunden prioriteres sidst," fortæller han.

"Østre Teglværksvej prioriteres sidst . Der er forbedringer på skoler i hele kommunen. Både Lynge, Blovstrød og Lillerød bliver tilgodeset. Trafiksikkerheden bliver derudover forbedret en række steder. Puljen til mindre trafikprojekter betyder at vi får gennemført en række af de forbedringer der kan laves for små penge. Det er rigtig godt og prioriteringen af puljen kommer til at kunne mærkes mange steder i kommunen. Ikke i morgen, men i løbet af 2020, når de mange små projekter bliver realiseret.”, siger Martin H. Wolffbrandt.

Han mener, at vejbelysningen på Østre Teglværksvej skal prioriteres højere, og hans mindretalsudtalelse lyder:

”Belysning ved Østre Teglværksvej skal prioriteres som nummer 15 (på listen, red.), så Frugtlunden i det nye Blovstrød får en belyst vej i 2020.

Der er lyspunkter andre steder i kataloget, skriver han.

"Trafiksikkerheden ved Møllemosevej/Sportsvej får et check og om nødvendigt en yderligere hastighedsdæmpning og ved Frederiksborgvej/ Enghave Parkvej/Hammershøj Byvej/Havrevænget skal der skabes bedre sammenhæng i stisystemet. Det håber jeg kan lade sig gøre," siger det konservative byrådsmedlem.

jbt