Kulturtorvet er området mellem Allerød Bibliotek, Allerød Bio og Mungo Park, og nu er der lagt en plan for udviklingen af området.

Konkurrence om Kulturtorvets udformning

Byrådet skal efter planen beslutte sig for det vindende projekt før sommeren 2021

Allerød Nyt - 01. maj 2020 kl. 19:00 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal gennemføres en konkurrence om udformningen af Kulturtorvet i Lillerød, der er området mellem Mungo Park, Allerød Bio og Allerød Bibliotek. Byrådet skal beslutte sig for det vindende projekt før sommeren 2021, der skal være udbud i efteråret 2021, og derefter sættes byggeriet i gang, såfremt økonomien ligger inden for det forventede. Der bygges i 2022-2023 med forventet indflytning i 2023-2024.

Sådan er den plan for etablering af Kulturtorvet, som Allerød Byråd vedtog i enighed 30. april.

Planen omfatter også en afklaringsfase fra nu og frem til november 2020. Her skal det blandt andet afklares, om genoptræning, sygeplejeklinik og aktivitet som et led i udviklingen af ældreområdet kan placeres i bymidten, eksempelvis i Skoven 4, hvis biblioteket flyttes til Kulturtorvet.

Ønsker for biografen skal ligeledes afklares, herunder om biografen skal forblive på sin nuværende placering eller tænkes ind i et nyt hus. Og så skal der ses på ønsker til udearealer på kommunalt ejet grund f.eks. til indretning af mødested, torv med udeservering eller legemulighed for børn.

Der skal i fase 2 udarbejdes et konkurrenceoplæg med tilhørende skønnet økonomi. Der træffes beslutning om hvem, der indbydes til konkurrence. Fasen afsluttes med udsendelse af konkurrenceoplæg primo 2021, hedder det i planen.

I fase 3 indsender de indbudte konkurrenceteams deres bud, og så går beslutningsprocessen igang.

Kulturtorvet indgik på skitseplan i Helhedsplanen for bymidten, der igen har ført til lokalplanen for bymidten. Hensigten med Kulturtorvet er med afsæt i de to planer at skabe et byrum for alle aldersgrupper på forskellige tidspunkter af døgnet. 'Et aktivt mødested, med f.eks. besøg om formiddagen af daginstitutioner, med unge om eftermiddagen, med foredrag og biblioteksaktiviteter, teater i Mungo Park om aften osv. Det byliv der derved skabes tættere på bymidten understøtter handelslivet og skaber grundlag for yderligere byliv,' hedder det.

"Stor mulighed for hele Allerød" I byrådet slog Jørgen Johansen, K, fast, at det handlede om udvikling af hele Allerød.

"Det er vigtigt, at Kulturtorvet er kommet på dagsordenen igen, efter at vi flere gange tidligere har forsøgt at sætte tiltag igang på stedet. Der bliver givet stor debat om, hvad der skal være på området, men det er en væsentlig debat, og vi må gå forrest," sagde han og fortsatte:

"Det er fantastisk, at denne proces foregår op til et valgår, for det tvinger os alle til at komme med visioner om, hvad vi vil med bymidten. Der ligger her en stor mulighed for vækst for hele Allerød."

Radikale Merete Them Kjølholm nævnte, at Mungo Park nu havde fået mulighed for at realisere sin udbygning med ny teatersal, og hun så gerne, at udviklingen på området blev ét stort projekt.

Lisbeth Skov, V, fandt, at det "er dejlig med liv i bymidten, og den skal være for alle", ligesom hun understregede, at borgerinddragelse var vigtig, når Kulturtorvet skulle udvikles.

Partifællen Esben Buchwald påpegede også, at Kulturtorvet skulle komme alle borgere til gavn.

"Det er fantastisk, at Mungo Park nu går igang med sin udbygning. Det her handler om at knytte bibliotek, biograf og teater sammen," sagde han.

"De mange spadestik" Nikolaj Bührmann, SF, anførte, at der igennem tiden var taget mange spadestik på stedet.

"Lad os passe på med at tro på én stor forkromet plan for bymidten. Hver gang vi laver forbundne kar og en brik vælter, hvad den hurtigt kan gøre, vælter det hele - derfor har de mange spadestik aldrig ført til noget. Lad os tage små sikre skridt," foreslog han.

Dén pointe kaldte Miki Dam Larsen, S, for vigtig.

"Jeg tænker, at vi her har ramt en nogenlunde balance i tingene, og jeg synes, at der er grund til optimisme med den planlægning, der nu er igang," sagde han og fortsatte:

"Vi ejer en del af jorden i området, og derfor kan vi få stor indflydelse på, hvad der skal ske. Vi er nu i den afklarende fase, og vi ønsker i hvert fald, at Kulturtorvet bliver et rum for hele kommunen, byder på noget for hele familien, at der også skal være børnenes by, og at der skal være plads til aktiv udfoldelse."