Kommunen lancerer ny app til tips

"Allerød Kommunes app 'Allerød Borgertip' giver alle borgere mulighed for at gøre kommunen opmærksom på fx fejl og mangler på de kommunale veje og stier, i kommunens ejendomme, hække der generer, færdslen og meget andet. Appen hjælper os med at effektivisere arbejdsgangene og gør dialogen med borgerne lettere. Fejlen bliver hurtigere udbedret, da det er et mere effektivt system end mail. Borgerne får direkte besked i appen, når tippet er udført eller hvis kommunen har en særlig besked", siger formand for teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget Miki Dam Larsen (S) i pressemddelelsen.