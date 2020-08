Hvis Dæmpegård skal rives ned, vil det stride mod den nuværende fredning, vurderer forvaltningen i Allerød Kommune, inden Fredningsnævnet skal tage stilling. Forvaltningen anbefaler samtidigt et nej til evemtuel dispensation. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Kommunen: Nedrivning af Dæmpegård vil stride mod fredning

Forvaltning anbefaler nævn at sige nej til dispensation

Allerød Nyt - 05. august 2020 kl. 16:18 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forvaltningen i Allerød Kommune har forud for et møde i teknikudvalget vurderet sagen om en eventuel nedrivning af den tidligere skovløbergård Dæmpegård i Tokkekøb Hegn. Det sker forud for et møde i udvalget den 11. august.

I et brev til Fredningsnævnet skriver forvaltningen, at "det er kommunens opfattelse, at nedrivning og fjernelse af den eksisterende bebyggelse vil stride mod fredningens formål. Begrundelsen for dette er fredningens tydelige forbud imod ændringer af tilstanden, og at kompetencenormen bestemmer Fredningsnævnets muligheder for at meddelele en dispensation." står der i brevet.

I fremstillingen af sagen vurderer forvaltningen, at kommunen skal anbefale et nej fra Fredningsnævnets side til at give dispensation.