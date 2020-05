Kom og tag del i Blovstrød Kirkes fremtid

"I Blovstrød står menighedsrådet over for at skulle renovere kirken. Der er bestilt et helt nyt orgel, og varmeanlægget skal moderniseres. Forarbejdet er på plads, og nye medlemmer kommer til at følge med i dette spændende projekt. At være medlem i et menighedsråd giver indsigt, indflydelse og ansvar, ligesom personlig udvikling."