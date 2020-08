KlasseKampen er aflyst

"Da vi åbnede for tilmeldingen i maj, havde vi en tro på, at det godt kunne være muligt at gennemføre arrangementet, eftersom den 5. september jo lå flere måneder ude i fremtiden. Til trods for corona-krisen har interessen for at deltage i KlasseKampen i år været lige så stor som de foregående år og der var tilmeldt lige så mange hold som tidligere. Det har været tydeligt, at børnene og deres familier har set frem til at kunne være sammen om de mange discipliner i løbet af dagen. Styregruppen takker alle hold for den store opbakning igen i år," skriver styregruppen i en pressemeddelelse.