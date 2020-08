Klar til ny dansesæson

Her håber dansestudiet på, at det kan blive en nogenlunde almindelig sæson, på trods af corona-situationen, fremgår det af en pressemeddelelse.

Indenfor hiphop og disco er der to hold i dansestudiets program. Disse hold er for fem- til otteårige mandag klokken 17.45-18.30 og for ni- til 12-årige mandag klokken 18.30-19.15. Holdene er for begyndere og lidt øvede.