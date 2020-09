Klar til affaldsindsamling

Et forslag fra Dansk Naturfredningsforening er, at man samler affald på sin egen vej, som en hyggelig aktivitet, der gavner nærmiljøet.

"Vi sætter stor pris på, at vores lokale natur er ren og pæn, så vi kan få nogle gode naturoplevelser. Derfor samler vi affald ind. Men det handler også om, at det ikke er i orden at smide affald i naturen. Der er også god læring for både store og mindre børn i at samle affald op efter andre. Det skaber gode ambassadører, der ved, hvordan man opfører sig i naturen. Derfor har vi også god kontakt til skoler og børneinstitutioner i Allerød," udtaler Hans Philipsen i en pressemeddelelse.

Dette er et stort problem for menneskers naturoplevelser, men især for dyr og fugle, der meget let får det i maven sammen med den føde de spiser, hvilket for dem et livstruende problem.