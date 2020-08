Klar til Klub Stærke Fællesskaber

Charlotte Birkeholm er ansvarlig for projekt Klub Stærke Fællesskaber på vegne af Red Barnet Allerød og i samarbejde med Allerød Kommune. Foto: Peer Rasmussen

Allerød Nyt - 26. august 2020 kl. 16:42 Af Peer Rasmussen

I begyndelsen af september søsætter Red Barnet Allerød et nyt projekt, nemlig Klub Stærke Fællesskaber.

"Det er projekt, som er blevet til i samarbejde med familieafdelingen under Allerød Kommune. Det er et projekt, vi har arbejdet på gennem 2020, og har så indgået en partnerskabsaftale med kommunen om projektet. Det strækker sig over skoleåret 2020-21," fortæller Charlotte Birkeholm, som er ansvarlig for projektet på vegne af Red Barnet Allerød.

"Det vi gør er, at kommunen visiterer børn til Klub Stærke Fællessskaber. Kommunens sagsbehandlere taler med forældre som de kender og som har eller har haft skilsmisse inden på livet, og hvor børnene bliver vurderet til at have behov for at benytte sig af vores klubtilbud. Børnene er i udgangspunktet mellem syv og 12 år, og de kan også godt blive spottet ude på den enkelte skole," uddyber hun.

Mangler et tilbud Red Barnet Allerød har sat gang i projektet, fordi der manglede et tilbud til skilsmisseramte børn.

"Allerød Kommune var enig med os i, at der manglede et sådan tilbud, fordi der ikke var ressourcer til det. Derudover havde man heller ikke mulighed for at købe et tilbud. Ved, at Red Barnet Allerød lægger frivillig arbejdskraft i det, kan vi forene kommunens netværk og vores økonomiske og menneskelige ressourcer," fortæller Charlotte Birkeholm.

"Jeg har et team på fem friviliige, som sammen med mig skal afvikle aktiviteterne. Jeg laver den overordnede planlægning og har kontakten med kommunen. For at få økonomi til projektet, søgte vi nogle forskellige fonde, og dér fik vi blandt andet 15.410 kroner fra TrygFonden. Pengene fra TrygFonden skal blandt andet bruges til forplejning og transport til en aktivitet. Red Barnet Allerød har også selv skudt økonomi i projektet," tilføjer hun.

En række aktiviteter I Klub Stærke Fællesskaber vil Red Barnet Allerød afvikle en række aktiviteter.

"Det er planen, at vi skal til Eksperimentariet, og der vil blive købt nogle spil. Derudover er det tanken, at vi kan spille minigolf. Der vil givet komme flere aktiviteter til. Overordnet er formålet med projektet, at børnene skal danne sig et netværk og skabe fællesskaber med børn i samme situation, også gerne fra andre skoler end deres egen. Så har vi voksne, der kan bakke dem op i den svære situation, de er i," fortæller Red Barnet Allerøds formand, Cecilia Holming Werner.

"Aktiviteterne vil blive spredt lidt ud over kommunen. Eksempelvis har vi lånt os ind i skolekøkkenet på Kratbjergskolen, afdeling Ravnsholt, hvor vi skal lave pizza og have julehygge. Vi kommer også til at bruge Vestre Hus, hvor vi sammen med Bjørli Lehmann skal lave mad på bål og måske have orienteringsløb i skoven. Det kan også være, at vi skal bag scenen på Mungo Park," fortæller Charlotte Birkeholm.

Ude og inde For at Red Barnet Allerød kan håndtere corona-situationen forsvarligt, har man valgt, at aktiviterne i Klub Stærke Fællesskaber indtil december i år vil finde sted udendørs, hvorefter man rykker inden døre.

"Der vil være en aktivitet om måneden på hverdags eftermiddage, og så bliver der en weekendaktivitet, hvor vi kan have et lidt længere program. Det første arrangement finder sted den 9. september på Vestre Hus, så det glæder vi os til. Vi håber, at der kommer op til 20 børn. Den første gang handler det om, at vi skal lære børnene at kende og at skabe tillid til dem," siger Charlotte Birkeholm.

"Nu kører vi klubben her i det første skoleår, men allerede i foråret 2021 vil vi evaluere projektet. Til den tid kan vi så håbe på, at vi har så gode erfaringer, og at kommunen synes at det er et godt tilbud, at vi kan gøre klubben til en fast aktivitet i Red Barnet Allerød med nye børn hvert skoleår," erklærer hun med optimisme i stemmen.

"Vi har hørt fra Red Barnets landsorganisation, at der ikke findes mange af denne slags klubber for skilsmisseramte børn. Så det er et slags pilotprojekt, som måske kan bredes ud til andre kommuner også," tilføjer hun.