Kendt TV-makkerpar var forbi Lillerød

De to har udgivet en bog sammen med billeder, de selv har taget på deres mange ture gennem deres årelange samarbejde. Billederne er blevet til en bog med beskrivelser af, hvad de to har oplevet sammen.

"Vi ville gerne ud og møde de mennesker, der rent faktisk skal sælge vores bog," siger han, for mødet med Allerød Nyt finder sted i Bog & Idé på M.D. Madsensvej, hvor de to forfattere har lagt vejen forbi.

Selvom de to står i relativt fredelige Allerød, har de to alligevel et forhold til stedet.