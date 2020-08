Hans Clod Præstholm fylder 90 år den 17. august. Privat foto

Kendt Allerødborger fylder rundt

Allerød Nyt - 11. august 2020

Når man snart bliver 90 år, har man oplevet mangt og meget, og det er på alle måder en sandhed man kan hæfte på Hans Clod Præstholm, som fylder 90 år den 17. august.

Det hele begyndte, da Hans Clod Præstholm blev født i Løve ved Høng på Vestsjælland den 17. august 1930.

Han gik ud af skolen på Høng Mellem- og Realskole i 1946, og kom allerede inden skoletiden var overstået i lære som mejerist på Løve Mejeri, og i 1948 fortsatte han læretiden på Stenlille Mejeri.

"Mens jeg var i lære på Stenlille Mejeri, spurgte mester mig, hvornår jeg skulle være soldat. Søg du bare ind som soldat, for jeg kan ikke lære dig mere. Så skriver jeg, at du er udlært, sagde han til mig," fortæller Hans Clod Præstholm grinende.

Ismejeri i København Efter tiden som med ni måneders værnepligt på Slagelse Kaserne, var Hans Clod Præstholm på forskellige mejerier med planen om at blive mejeribestyrer.

"Man begyndte dog at nedlægge mejerierne, så efter råd fra min anden mejeribestyrer, droppede jeg tanken," siger han.

Hans Clod Præstholm blev gift i 1952, og da han hørte, at der var et ismejeri til salg på Vesterbro i København, købte han det for de penge, han havde sparet op.

Tre år senere købte han et ismejeri på Løjtegårdsvej på Amager.

Hans Clod Præstholm og familien flyttede senere til Roskilde, og mens de boede dér, havde han Københavns største ismejeri på Roskildevej 84 på Frederiksberg.

BP servicestation i Allerød Mens Hans Clod Præstholm boede i Roskilde, søgte han ind BP, fordi han gerne ville tjene penge ved at have en servicestation, men det skulle være en moderne station, hvor der var mulighed for at tjene en god skilling.

"Her blev jeg i 1970 forpagter af tanken i Allerød. Det var en helt ny tank, og jeg kan huske, at vi havde unge studiner, der var klædt som cowboys med pistol i siden til at hjælpe kunderne med at tanke bilen. Kunderne kunne tjene fire øre per liter benzin, hvis de tankede selv," fortæller han grinende.

"Det var den 6. december 1970, at BP etablerede tanken i Allerød, så den har 50 års jubilæum i år," tilføjer Hans Clod Præstholm.

22 år som forpagter I det første halve år på BP tankstationen i Lillerø havde Hans Clod Præstholm ikke sin familie med, men da tanken var bleve ordentlig kørt ind, flyttede resten af familien til byen.

"Dengang solgte man på tankstationer kun brændstof og forskelligt tilbehør til bilen. Det syntes jeg var lidt, så jeg tog min bil, kørte til et engroslager og indkøbte blandt andet tobak, chokolade og andre fornødenheder, så vi også kunne sælge det på tankstationen. Derudover solgte vi blade, sodavand og kaffe. Det var noget man aldrig havde gjort før på en tankstation," fortæller han.

"BP solgte tankstationen til Q8 i 1984, og i 1992 solgte jeg min andel af tanken til Jørgen Johansen, som senere blev borgmester i Allerød. Jeg valgte at gå på førtidspension på grund af forskellige ændringer i forretningsgangen hos Q8, beretter Hans Clod Præstholm.

Aktivt seniorliv Også efter tiden på arbejdsmarkedet har Hans Clod Præstholm været en aktiv mand.

Han har været kasserer i Lokalhistorisk Arkiv gennem otte år og har været med i Rotary i 30 år.

I Rotary blev han blandt andet tildelt Paul Harris Fellow medaljen.

Hans Clod Præstholm er medlem af Ældre Sagen, hvor han passer banerne til petanque og også selv er en aktiv udøver af sporten.

Han bor lige ved siden af biblioteket, hvor han ordner gamle aviser og lægger nye aviser frem hver morgen.

"Jeg cykler en del, og så går jeg i fitnesscenter to gange om ugen. Jeg synes, at jeg er rask og rørig og holder mig i gang," siger han med glæde i stemmen.

Han mistede sin kone for et år siden, men passer stadig sit hus og have på Grønnehegn, hvor han også er "flagmester".

Hans Clod Præstholm har tre drenge og en pige. Han har ti børnebnørn og fem oldebørn.

"De bor alle i Lillerød, se vi besøger hinanden tit. Jeg ser dem alle mindst en gang om ugen," siger han.

90 års fødselsdagen bliver fejret under private former.