Karsten Längerich er borgmester hjemmefra

Udbruddet af coronavirus vender lige nu op og ned på danskernes og Allerød-borgernes hverdag, og mange arbejder hjemme.

Også borgmester Karsten Längerich arbejder hjemmefra - så meget som muligt.

"Jeg er borgmester hjemmefra. De ansatte arbejder også videst muligt hjemme. Det forhindrer os dog ikke i at holde møder over Skype, og det fungerer fint," siger Karsten Längerich, der tror, at det endnu ikke er gået op for befolkningen, hvilken situation vi står i.

"Situationen er virkelig også særdeles usædvanlig - vi står i et forløb, som vi ikke kender det fulde omfang af. Vi forbereder os på forskellige scenarier og er takket være topprofessionelle medarbejdere klar til at løse de opgaver, som bliver os givet."

"Men vi bliver i hvert fald nødt til allesammen at overholde alle de retningslinier, der kommer fra myndighederne, så vi kan komme ud på den anden side så godt muligt," siger borgmesteren.