"Det er ærgerligt, at vi ikke kan se hvilket forarbejde, der har været, og ikke mindst hvilken politisk bestilling, der er afgivet. Det må så afvente til lovforslaget - eventuelt - fremsættes," siger næstformanden for Allerød Venstre, Carsten Rasmussen, efter at have fået afslag på anmodning om aktindsigt i udligningsberegningerne. Arkivfoto

Kan ikke få aktindsigt i beregninger bag udligning

Ikke før det er et lovforslag

I sit svar til Carsten Rasmussen skriver Social- og Indenrigsministeriet blandt andet:

'Efter offentlighedslovens par. 20 omfatter retten til aktindsigt ikke sager om lovgivning, før lovforslag er fremsat for Folketinget. Formålet med bestemmelsen er navnlig at give centraladministrationen mulighed for at forberede lovgivningsinitiativer i samarbejde med udenforstående, uden at skulle arbejde under presset af, at også overvejelser af mere foreløbig karakter undergives offentlighed. Bestemmelsen indgår endvidere som et led i den samlede beskyttelse af den politiske beslutningsproces. Det er en forudsætning for at anvende offentlighedslovens par. 20, at der foreligger et lovgivningsprojekt af et bestemt, relativt præcist angivet indhold, særligt i henseende til, hvilke emner der søges reguleret.'

Ministeriet har dog besluttet at give Carsten Rasmussen aktindsigt 'i de yderligere oplysninger om udspillet, som ministeriet den 12. februar 2020 har offentliggjort på ministeriets hjemmeside,' men giver herudover afslag på anmodningen om aktindsigt efter offentlighedsloven.