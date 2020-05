Glæden er til at få øje på hos ungdomsløberne i Blovstrød Løverne efter bevillingen på 35.000 kr. fra DIF og DGI's foreningspulje. Pressefoto

Jubel hos Blovstrød Løverne: 35.000 kroner til ungdomslokale

Pengene kommer fra DIF og DGI's foreningspulje og skal gå til indretning af lokale til ungdomsløbere

Allerød Nyt - 01. maj 2020 kl. 13:05

Der er jubel hos Blovstrød Løverne: Løbeklubben har fået bevilget 35.000 kr. i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med bevillingen kan klubben nu se frem til at komme i gang med at indrette et lokale til ungdomsløberne.

Mette Hoff, formand for ungdomsudvalget, udtaler:

"Vi er meget glade og taknemmelige over den økonomiske støtte, som vi har fået af DIF og DGI's foreningspulje. Pengene gør en kæmpeforskel for vores ungdomsafdeling. Vi søgte Foreningspuljen, fordi vi gerne vil styrke vores ungdomsafdeling i klubben, både ved at gøre noget godt for de unge, som allerede løber hos os, men også for at tiltrække flere unge. Vi glæder os til at indrette et klublokale til dem, så de får et sted i klubben, som er helt deres eget."

"Vores intention er, at lokalet skal danne en hyggelig ramme om de aktiviteter, som vi laver med de unge, ud over løbetræningen. Vi tror på, at et godt sammenhold og gode relationer er med til at motivere de unge til at komme til træning," siger Mette Hoff.

Formand for Blovstrød Løverne, Vibeke Laumann Hartlev, glæder sig ligesom ungdomsudvalget over at kunne komme i gang med projektet - og forhåbentlig byde velkommen til en masse nye, unge ansigter i foreningen.

"Vi har allerede unge løbere, der kommer fra Allerød, Farum, Birkerød og Hørsholm for at løbe med os. Vi håber, at det nye ungdomslokale vil være med til at fastholde disse unge løbere, og forhåbentlig tiltrække nye, for vi har plads til flere," siger hun.

DIF og DGI's foreningspulje uddeler årligt cirka 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger.

