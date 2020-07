Jan stopper på toppen: Slagter Rieck siger farvel efter 21 år

I de sidste 21 år har Jan Rieck været en fast del af handlen i Lillerøds bymidte i sin butik Slagter Rieck Allerød lige over for Allerød Station. Men lørdag den 11. juli er det slut. Butikken er solgt, og Jan Rieck skal videre på livets vej.

"Butikken går fint, og den går også fint her efter coronakrisen. Det har ikke noget med det at gøre, at jeg stopper. Men jeg tror også, det er godt, at der kommer en ny ind, der kan tænke nogle nye tanker," siger Jan Rieck.