Jacob Mark kommer til Blovstrød

Det er lykkedes SF-Allerød at få MF Jacob Mark til kommunen, og alle har mulighed for at møde ham 25. marts fra kl. 18-19 i Blovstrødhallen. Bagefter er der generalforsamling for medlemmerne.

"Han er en travlt optaget herre, så det er lidt af et scoop at få ham hertil," siger formanden for SF-Allerød, Jørgen Ekstrøm Jakobsen, og fortsætter:

""Vi prøver noget nyt i år. Mødet er åbent for alle – også børn er velkomne – og man kan bestille mad hos www.spise-stedet.com. Vi er spændte på, hvordan det forløber, men håber naturligvis på stor deltagelse."

Et af SF's hovedkrav ved valget til Folketinget var minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

'Det lykkedes at komme igennem i Folketinget med kravet. Men hvor står sagen så nu? Det har alle nu mulighed for at høre nærmere om og diskutere 25. marts i Blovstrødhallen. Jacob Mark vil også berøre emner som klima og SF-mærkesagen: 'Ro På',' skriver SF Allerød i en pressemeddelelse.

