Ja til styre- og bremsebane på øvelsesterræn

Banen skal bruges til afprøvning af Forsvarets tunge køretøjer

Allerød Nyt - 02. maj 2020 kl. 10:35

Allerød Kommune har givet landzonetilladelse til at etablere en cirka 6.500 kvm. stor styre- og bremsebane på en del af Høvelte Kasernes øvelsesterræn. Området er omfattet af Fredningen Høvelte, Sandholm, Sjælsmark og ligger inden for fredningens byggefelt.

Begrundelsen for tilladelsen er, at banen etableres inden for fredningens byggefelt og i et område udlagt til brug for militæret, at banens støjniveau i forhold til nærmeste beboelse ligger væsentligt under Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, og at kun banens jordvolde vil være synlige og indgå som en del af det kuperede landskab i området, fremgår det af tilladelsen.

Miljøstyrelsen har 7. juni 2019 afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Anlægges med betonsten Styre- og bremsebanen skal bruges til afprøvning af Forsvarets tunge køretøjer. Banen udføres som et plant areal og er ca. 225 meter lang og ca. 30 meter bred. Mod øst, syd, sydvest og nord etableres en afskærmende jordvold med græs og en højde på ca. 3 meter over banens niveau. Mod nordvest er banen 3 meter under terræn, så der etableres skråning fra eksisterende terræn til banen. På banens side på skråning etableres 20 stk. maksimalt 1 meter høje belysnings-pullerter.

Hele banen anlægges med betonsten. Indkørslen vil ske fra Ellebækvej.

Kommunen oplyser, at området er udpeget som bevaringsværdigt landskab samt område med særlige drikkevandsinteresser.

Det vurderes ikke, at fredningen er til hinder for projektet, da der er tale om bane, som etableres til brug for forsvarets aktiviteter. Området etableres med jordvolde, som er med til dæmpe støjbidraget, samt lysbidrag fra pullertbelysningen, som etableres på skråningen, hedder det.

Kommunens landskabs-karakteranalyse peger på, at området fremstår som åbent landbrugs/militært område med en høj grad af naturpræg. Jordvoldene vil indkapsle anlægget og udefra ikke fremstå fremmede i det kuperede landskab. Det vurderes derfor ikke, at projektet er i modsætning med områdets udpegning til beskyttet landskab.

Støj under vejledende støjgrænser Kommunen har vurderet ansøgers støjberegning og er enig i, at projektets støjbidrag ligger under de vejledende støjgrænser.

Allerød Kommune har på den baggrund vurderet, at der kan meddeles landzonetilladelse til banen. Nærmeste Natura 2000-område er Kattehale Mose mod syd ca. 2 km. fra ejendommen. Allerød Kommune har på grund af afstanden og omfanget af det ansøgte vurderet, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder og bilag IV-arter i området, hvorfor der ikke skal foretages en konsekvensvurdering.

Der har været naboorientering i henhold til Planloven, og der er indkommet syv bemærkninger. 'Bemærkningerne omhandler støj, beskyttelse af grundvand og naturforhold. Det vurderes ikke, at der i bemærkningerne er oplysninger som medfører, at der ikke skal gives tilladelse,' hedder det i afgørelsen.

Der er en klagefrist på fire uger, når det gælder landzonetilladelsen.