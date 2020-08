Novomatrix har fire ansatte på kontoret på Rørmosevej 2B. På billedet er det fra venstre Kevin Sølvhøj, Anna Louise Leerbeck, Kamilla Husted og direktør Anders Tillebeck. Foto: Peer Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Internetvirksomhed er flyttet: Allerød var den rette kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Internetvirksomhed er flyttet: Allerød var den rette kommune

Allerød Nyt - 24. august 2020 kl. 18:38 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I juli 2019 flyttede fiberbredbåndsvirksomheden Novomatrix ApS til erhvervsfællesskabet på Rørmosevej 2B, og det har man på ingen måde fortrudt.

"Novomatix begyndte i 2005 at levere fibernetløsninger til fortrinsvis boligforeninger og har siden leveret til flere og flere. Dengang lå virksomheden på Amager og var opstået ud af IT Væksthuset. Dér havde vi til huse i 12 år, inden vi flyttede til Farum og så siden til Allerød," fortæller direktør Anders Tillebeck om virksomheden første år.

"Når vi flyttede, var det fordi vi gerne ville ud af København og udvide vores kundekreds til Storkøbenhavn og Nordsjælland, hvor vi også gerne vil levere fibernet til sommerhusene. Virksomhedens ansatte bor alle omkring Allerød Kommune, og da vi blev introduceret til kontorfællesskabet her på Rørmosevej, bestluttede vi, at her skulle virksomheden ligge," siger Kamilla Husted, som sidder i virksomhedens salg- og marketingsafdeling.

"Vi fandt nogle værdier i det erhvervsmiljø, som er i Allerød Kommune. Vi bruger de lokale erhvervsdrivende i kommunen, når vi skal bestille varer, og alle steder er der en god kundeservice. Vi har på ingen måde fortrudt, at vi flyttede herop og vi er blevet taget vældig godt imod af de andre på kontorfællesskabet, ligesom der har været et gnidningsfrit samarbejde med kommunen," tilføjer hun.

Boligforeninger På kontorfællesskabet på Rørmosevej 2B har Novomatrix fire ansatte og mellem fem og ti personer, som er i "marken" for at lægge fibernet ud for de virksomheder, som Novomatrix benytter til det formål.

"Virksomheden har cirka 10.000 kunder, og da vi flyttede til Allerød, havde vi ikke nogen heroppe. Vi ville, som Kamilla sagde, gerne ind på fibernetmarkedet i Nordsjælland og naturligvis meget gerne i selve Allerød. Vores kant er, at vi kan levere fibernet, der er ligeså hurtigt som andre udbydere, men til en lavere pris og med en bedre service," erklærer Anders Tillebeck.

"Siden vi flyttede til Allerød har vi delt kampagner ud og henvendt os til de forskellige boligforeningers bestyrelser, forretningsførere eller administratorer. fortæller Anne Louise Leerbeck, som er daglig leder af kontoret.

"Det foregår sådan, at når man skal etablere fibernet i en boligforening, kommer vi ud på beboermøder og præsentere vores oplæg og får den nære dialog. Derefter træffer man på et senere afdelingsmøde beslutning om man vil tage imod tilbuddet," forklarer Kamilla Husted.

Fremtiden i Allerød Ifølge Anders Tillebeck ser fremtiden lys ud for Novomatrix.

"Vi ser jo, at hurtigt fiberbredbånd får mere og mere betydning for danskerne. Også i mange boligforeninger får man lagt fiberbredbånd ind, fordi flere og flere gerne vil streame tv fremfor det gamle flow-tv. Derfor er hastigheder på 500 mb og derover et krav, og det kan vi levere," siger han.

"Konkret har Novomatrix i øjeblikket tilbud ude hos boligforeningen Rønneholtparken, hvor der er afstemning om ikke så længe. Vi er også i dialog med Allerød Park, som er en ejerforening samt AAB. Vi håber selvfølgelig på, at vi får nogle aftaler her. Udover Allerød vil vi jo gerne få fæste også i de andre byer i Nordsjælland, så jeg ser en lys og travl fremtid med vækst forude, hvor vi sikkert også får brug for flere medarbejdere," tilføjer han med optimisme i stemmen.