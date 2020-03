Professor Per Schultz Jørgensen taler, når kvindernes internationale kampdag markeres 8. marts på Kirkehavegård.

International kampdag med fokus på familien

Professor Per Schultz Jørgensen og forkvinde Nanna Højlund kommer til Kirkehavegård

Der sættes fokus på familien, når Feminine Roser søndag 8. marts kl. 13.00 fejrer kvindernes internationale kampdag på Kirkehavegård.

"Denne gang er det et dag-arrangement, og derfor håber vi, at nogle af børnefamilierne vil være interesserede, når hele familien kan deltage. Der er en dejlig legeplads på græsplænen ved gården," siger formanden for Feminine Roser, Tanja Cederholm.

Om årets markering af kampdagen siger Tanja Cederholm:

"Vi vil sætte fokus på, at familierne i dag ser meget forskellige ud. Det traditionelle mønster med mand, kvinde og to børn er flere steder erstattet af sammenbragte familier med dine og mine børn. Og mor og barn alene eller far og barn. Der er regnbuefamilier og voksne, der lever alene."

"Vi er så heldige at få professor Per Schultz Jørgensen til at komme til Allerød. Han taler om nogen børnenes sag. Og Nanna Højlund, forkvinde i Kvinderådet, er i besiddelse af meget stor viden om kvinders forhold."

Dørenes åbnes kl. 12.30, hvor der er kaffe og te, saft til børnene samt sandwich. Alle er velkomne.