Klassedannelsen for skoleåret 2020/2021 tegner til at resultere i 12 klasser på folkeskolerne i Allerød Kommune.

Indskrivning: Udsigt til 12 klasser i det nye skoleår

Fuld adgang til frit skolevalg og i alt 12 klasser, der fordeler sig sådan: To klasser på Blovstrød Skole med 14 i hver klasse, to klasser på Lynge Skole med 25 i hver klasse, tre klasser på Lillevang Skole med 19,7 i hver klasse og fem klasser på Kratbjergskolen med 23 i hver klasse.

To scenarier på bordet

Den kommunale forvaltning har lagt to scenarier på politikernes bord. Foruden det scenarie, der indstilles af de to udvalg, drejer det sig om følgende: To klasser på Blovstrød Skole med 14 i hver klasse, to klasser på Lynge Skole med mellem 25 og 26 i hver klasse, tre klasser på Lillevang Skole med mellem 22 og 22,7 elever i hver klasse, fire klasser på Kratbjergskolen med 26 elever i hver klasse - i alt 11 klasser.

Sidstnævnte scenarie vil give skolerne i midtbyen mere økonomisk bæredygtige klassestørrelser, anføres det i dagsordenen for økonomiudvalgets møde 14. januar.

Her kan man også læse, at forvaltningen vurderer, at der ikke er bevæggrund for at justere i skoledistrikterne. 'Det kan dog overvejes, hvorvidt der ved en senere skoledistriktsændring vil kunne opnås flere ønsker om distriktsskolen og reduceres i ønskerne om frit skolevalg. Forvaltningen foreslår, at de nuværende skoledistrikter fastholdes med henblik på indskrivningen til skolestart 2020,' står der i sagsfremstillingen.