'I lokalplanen er der lagt vægt på, at Lillerød skal fremhæves som stationsby, og derfor er stationsbygningen, som bymidtens eneste bygning, bevaringsværdig. Men man overser, at stationsbyen jo bestod og består af de omkringliggende bygninger,' påpeger Marianne og Preben Due i deres indsigelse mod lokalplanforslaget for bymidten i Lillerød.

Indsigelse: 'Hvis lokalplanen gennemføres bliver Lillerød historieløs'

'Håbet er, at byrådets politikere vil være tro med egne mål,' skriver Marianne og Preben Due i indsigelse mod lokalplanforslaget for Lillerød bymidte

Sådan skriver Marianne og Preben Due fra Sortemosen blandt meget, meget andet i en indsigelse mod lokalplanforslaget for bymidten i Lillerød. Fristen for indsigelser udløb 21. februar.

'Hvis lokalplanen gennemføres i sin helhed, ender Lillerød stationsby som en historieløs by. Håbet er, at byrådets politikere vil være tro med egne mål og med ovenstående indsigelser in mente vil genlæse og genoverveje elementer i lokalplanforslaget.'

Skovkig eller blår i øjnene?

Marianne og Preben Due påpeger, at lokalplanområdet hedder 'Lillerød Bymidte' og ikke 'Allerød Bymidte'.

'Det kan man ikke hokus pokus ændre med en lokalplan,' anføres det i indsigelsen.

Om det forhold, at der i planforslaget er arbejdet med fem skovkig fra bymidten, spørger indsigerne: '... men er det blot for at stikke os blår i øjnene?'

Marianne og Preben Due citerer fra en Niras-rapport:

'Allerød kommune har udpeget skovkig i 5 positioner i bymidten. Skovkigget fra Allerød station og inde fra bymidten vil forsvinde eller blive kraftigt mindsket afhængig af den konkrete udformning af bebyggelsen. Skovkigget langs Amtsvej mod Tokkekøb Hegn og Ravnsholt vil ligeledes blive mindsket.'

'Ingen af de 5 skovkig er således reelle, når bebyggelserne i henhold til lokalplanen er gennemført,' mener Marianne og Preben Due og påpeger:

'Når kommunen har spurgt tilflyttere, hvorfor de flytter til Allerød, så er et af de vigtige elementer, at her er grønt. Det kan der også blive i bymidten ved at plante nye træer og buske og etablere vandbassin eller

vandkunst, men jeg mener, at det er vigtigt, at vi bevarer det generelle kig til skoven, der allerede findes fra bymidten – i stedet for at afskærme udsigten ved at opføre høje bebyggelser, der reelt bare kan ligge et andet sted – skoven kan vi ikke flytte.'

Det hedder også i indsigelsen:

'Kan vi ikke udnytte Lillerøds naturhistorie på en mere intelligent måde? Det er forsøgt i den grønne forbindelse, men forbindelsen fra Tjørnevej ned gennem Banetorvet, under banen, ned ad stationsvej (måske med 20 m høje bygninger på hver side) og tilbage gennem viadukten og endende blindt ved rundkørslen vidner umiddelbart ikke om et helhjertet forsøg på at binde byen sammen med skoven. Til gengæld giver den grønne forbindelse henover Kulturtorvet og hen til Ravnsholt Skov mere mening.'