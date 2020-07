Indbrud på tankstation i Lillerød

To gerningsmænd brød natten til onsdag ind hos Circle K på Gl. Lyngevej i Lillerød. De to mænd tvang sig adgang til tanken ved at opbryde hovedindgangens to skydedøre med et koben, oplyser Nordsjællands Politi. De to gerningsmænd stjal herefter tankens kasseapparat, inden de igen forlod stedet. En patrulje blev sendt til stedet og kiggede undervejs efter de to gerningsmænd, som dog ikke længere var at finde i området.