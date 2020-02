Indbrud i Sjælsøparken

Ukendte indbrudstyve har slået til mod en bolig i Sjælsøparken i Blovstrød i perioden mellem 24. februar kl. 23.55 og 25. februar kl. 7.00.

Nordsjællands Politi oplyser, at det ikke vides, hvordan man er kommet ind i huset, og at der ikke er overblik over, hvad der måtte være stjålet.

mik.