I dag sker det: Allerød Bio åbner igen efter coronakrise

Allerød Nyt - 02. juni 2020

bio "Allerød Bio er meget glade for at fortælle, at biografen åbner igen efter nedlukningen - med næsten fuldt program."

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Allerød Bios Venner, der fortæller, at biografen åbner i dag, tirdag den 2. juni 2020.

"Efter næsten tre måneders utålmodig venten sker det endeligt. Vi har ventet på regeringens udmelding om, hvornår biograferne i Danmark må åbne og på hvilke betingelser. Nu har biograferne endelig modtaget Kulturministeriets særlige retningslinjer for biografer. I Allerød Bio følger vi disse retningslinjer og sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for forebyggelse af smittespredning og afstandskrav i forbindelse med COVID-19," siger formand for foreningen Lene Krogh.

Der er film som "Kød og blod", "Little Women" og animationsfilmen "Pelle Haleløs på plakaten". Den sidste bliver vist i den første weekend efter genåbningen.

Genåbningen sker efter en række regler. Blandt andet må der maksimalt være 54 gæster ad gangen i biografen, der vil være opstillet håndsprit, og der er også regler for, hvordan der holdes afstand.

"Når filmen er slut, har vi indført ensretning ud af biografen. Det betyder, at du ikke har mulighed for at gå tilbage i foyeren, men skal gå rundt om biografen, hvis du ønsker at benytte toilettet inden du går hjem," står der i pressemeddelelsen.