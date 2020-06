I dag åbner Blovstrød Løverne igen

Klubben starter løb for hold, der dog kommer til at mødes forskellige steder

Løbeklubben Blovstrød Løverne åbner fra i dag - torsdag 11. juni - igen for løb for klubbens mange hold.

Regeringen har ændret forsamlingstallet fra 10 til 50. Det betyder, at vi nu alle kan løbe sammen med vores holdkammerater, skriver klubben på Facebook.

Her understreger klubben også, at holdene kommer til at mødes forskellige steder, så man overholder bestemmelsen om, hvor mange der må samles.

mik.