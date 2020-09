Hvad koster mit sybord? Møbel har fokus på funtionalisme

vurdering Endnu en læser har skrevet til Allerød Nyt og den lokale virksomhed Vurderingskompagniet. Denne gang er det et sybord af den navnkundige Wegner, som læseren gerne vil have en vurdering af.

"I forbindelse med snarlig flytning til noget mindre har jeg desværre nok ikke plads til dette Wegner-sybord, som jeg for mange år siden har arvet af min farmor.

Hvor kan man bedst sælge sådan et møbel, som er utrolig funktionelt og rummeligt ( undskyld rodet)," skriver læseren.

"Tak for din vurdering gennem Allerød Nyt. Hans J. Wegner tegnede sybordet i 1950, og det er et godt eksempel på Wegners design og hans fokus på funktionalisme. Det er udført hos Snedkermester Andreas Tuck og fik modelnavnet AT-33. Interessen for det lille bord i massiv egetræ med de karakteristiske klapper og kurven af sjeneflet er stadig høj og derfor vil en vurdering ligge på 5.000 kroner," skriver han.