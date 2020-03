Humor i centrum på Kirkehavegård

'Aktuelt er det dyr i humoristiske situationer, der er motivet – et naturalistisk skulpturudtryk med grov rakuglasur og et tvist af humor. Det er lystbetonede arbejder, og som det ses i motiverne, kan det spænde fra det naturalistiske over det fabulerende humoristiske til det direkte abstrakte,' skriver Allerød Kunstforening i en pressemeddelelse.

Multikunstner

Ole Fick er multikunstner: Han er skuespiller, maler, musiker, tegnefilmsdubber og kendt som Postmand Per og mågen Kaj i Scandlines reklame samt fra Monrad og Rislunds shows og adskillige børneprogrammer.

Ole Fick er uddannet som grafiker og tegner på Akademiet for Fri og Merkantil Kunst. Han tegner bl.a. satire til Svikmøllen og har illustreret et væld af børne- og ungdomsbøger.

Ole Fick begyndte at udstille malerier i 2010 og bekender sig til kunstretningen humorisme. 'Det er malerkunst, hvor virkeligheden og livets alvor er på spil. Værkerne indeholder både selvironi og humor. Her fortælles en historie, som man ikke kan lade være med at more sig over, men som også indeholder et hint, som gør, at man skal se efter endnu en gang – måske er der også lidt eller meget surrealisme i humoren,' hedder det i pressemeddelelsen.

Også Ole Fick har også en omfattende udstillingsvirksomhed.

Udstillingen på Kirkehavegård er åben torsdage og fredag fra kl. 15-17 samt lørdage og søndage fra kl. 14-17. Sidste udstillingsdag er søndag 5. april.

