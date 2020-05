Allerød Kommune har oprettet en telefonisk hotline, hvor forældre, elever og lærere kan få sparring i bestræbelserne på at skabe et godt skoleliv med fjernundervisning. Foto: chinnarach - stock.adobe.com

Hotline til fordel for et godt skoleliv med fjernundervisning

Allerød Kommune har oprettet telefonlinie med sparring til forældre, elever og lærere

Allerød Nyt - 06. maj 2020 kl. 08:30 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du svært ved at få dit barn til at deltage i fjernundervisningen? Er du selv elev og har svært ved at deltage i fjernundervisningen? Så kan du nu ringe til den særlige telefon-hotline, som Allerød Kommune opretter.

'Hvis fjernundervisningen foregår over en længere periode, kan det være svært for børn og unge at være motiveret og fagligt 'på'. Det kan blandt andet skyldes, der ikke på samme måde er den personlige kontakt til lærere og kammerater,' påpeger Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

"Vigtigt at række ud" "Vi har oprettet hotlinen, da vi får henvendelser, der går på, at nogle af vores ældste elever har svært ved at holde motivationen og energien oppe i forhold til fjernundervisningen. I de tilfælde er det vigtigt at række ud efter hjælp, og der står vi klar til at lytte og hjælpe både de unge, deres forældre og lærere, så de ikke står alene med udfordringen," siger psykolog og teamleder Malene Pedersen.

'Forældre skal påtage sig en ny rolle som hjemmelærer og give faglige støtte for børn i en meget anderledes hverdag og sammenhæng. Lærere skal samtidig fastholde og støtte samtlige elevers faglige udvikling. For at støtte op om det gode skoleliv i en coronatid har Allerød Kommune valgt at tilbyde sparring til forældre, elever og lærere, der har brug for nye vinkler og input i forbindelse med fjernundervisningen,' fremgår det af pressemeddelelsen.

Mandag-fredag Tre af kommunens PPR-psykologer samt en ressourcelærer tilbyder telefonisk sparring hver dag fra mandag-fredag i tidsrummet 14-16. Her kan alle ringe og vende forskellige problemstillinger og udfordringer relateret til fjernundervisningen.

Du kan ringe til hotlinen på tlf. nr. 48 12 62 80, hvor psykologerne, Annette Kristensen, Sarah Marie Jensen-Olesen og Malene Pedersen samt ressourcelærer Bettina Faurskov skiftevis betjener telefonen.

