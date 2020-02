Høvelte Kaserne holdes klar til coronasmittede

Høvelte Kaserne i Blovstrød er ét af to steder i Danmark, der gør klar til coronasmittede personer. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke til Sjællandske.

"Hvis uheldet er ude og et krydstogtskib anløber København med en eller flere smittede er vi klar til at isolere folk på enten Antvorskov eller Høvelte Kaserne. Det er de fem regioner, som har ansvaret for at opdatere beredskabet og samtlige fem regioner har måtte skaffe plads til hver 1.000 mennesker, der kan holdes i isolation, siger han til mediet.