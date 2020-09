Højt smittetal i Allerød får endnu et nøk opad

Dermed bliver der lagt yderligere oven i det incidenstal på 129, som ifølge Frederiksborg Amts Avis onsdag aften gjorde, at Allerød tog en kedelig førsteplads som den kommune i Nordsjælland med højest incidenstal. Incidenstallet er et udtryk for, hvor mange nye smittetilfælde, der går på 100.000 borgere over en uge.

"Det ser ud til, at covid-19 har bidt sig fast i vores kommune. Det er helt afgørende, at vi står sammen for at få brudt smittekæderne," sagde borgmester Karsten Längerich i en pressemeddelelse, der blev sendt ud søndag i sidste uge.