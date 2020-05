Hjælp under coronakrisen: Sjællandske Medier tilbyder gratis hjemmeside til virksomheder

Har du behov for hurtigt at opbygge en online tilstedeværelse, med mulighed for en lille webshop, tilbyder vi dig dette GRATIS i de første 3 måneder. Mange er blevet opmærksomme på vigtigheden af at have mere end en indgang til virksomheden. Vi tilbyder nu en ny indgang - en hjemmeside, der altid har åbent, så dine kunder aldrig går forgæves," skriver Sjællandske Medier i annoncen.