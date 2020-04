"Det er helt essentielt i en krisesituation, som den store dele af erhvervslivet oplever lige nu, at vi som kommune gør, hvad vi kan for at skabe klarhed og overblik over den hjælp, som er iværksat på grund af coronaepidemien," siger Allerøds borgmester, Karsten Längerich.

Hjælp til erhvervslivet: Henstand på dækningsbidrag drøftes

Allerød Kommune har taget en række initiativer for at støtte virksomhederne under corona-krisen

Borgmesteren glæder sig i en pressemeddelelse fra kommunen over, at finansminister Nicolaj Wammen og Folketinget "har lyttet til Allerød Byråd og nu har vedtaget vores forslag til at hjælpe virksomhederne med flere anlægsopgaver ude i kommunerne."

Der foregår en politisk drøftelse af muligheden for at give henstand på dækningsbidrag til virksomhederne. Det oplyser borgmester Karsten Längerich.

Tæt dialog

Allerød Kommune har siden nedlukningen af store dele af Danmark været i tæt dialog med både virksomheder, leverandører og med kommunens erhvervspartnerskaber. Fokus har hele tiden været at guide, informere og hjælpe det lokale erhvervsliv i den krise, som coronavirussen har medført. Det betyder blandt andet at partnerskaber som Virksomhedsguiden.dk og erhvervshusene er bragt hurtigt i spil, påpeges det i pressemeddelelsen.

"Vores strategi har hele tiden været at have en tæt kontakt med Erhvervshuset for at kunne fortælle om virksomhedernes behov - og samtidig have fingeren på pulsen i samarbejdet mellem Erhvervsstyrelsen og Erhvervshuset om hjælpepakkerne," siger borgmester Karsten Längerich og uddyber:

"Det er helt essentielt i en krisesituation, som den store dele af erhvervslivet oplever lige nu, at vi som kommune gør, hvad vi kan for at skabe klarhed og overblik over den hjælp, som er iværksat på grund af coronaepidemien."

Allerede i den første uge af krisen var Allerød Byrådet ude med de første håndsrækninger til erhvervslivet, da leverandører og andre virksomheder, der leverer ydelser til kommunen, fik mulighed for selv at sætte en ønsket betalingsfrist.

Siden blev der taget tiltag som at lette distribution af varer og leverancer til butikker og en genåbning af kommunens genbrugspladser for virksomheder.

Allerød Kommune har oprettet en nyhedssektion på alleroed.dk med information til virksomheder. Denne opdateres løbende, ikke mindst når der kommer nyheder fra kommunen eller styrelserne om f.eks. hjælpepakkerne.