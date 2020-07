Historisk stoppested-skulptur genopstår

Skulpturparken-Allerød har atter fået en ny skulptur, men for byen Allerød er det en gammel kending, der dukker op. Det drejer sig nemlig om en skulptur, der i mange år fungerede som et officielt stoppested på Gydevang i Borupgård Erhvervsområde ud for den daværende virksomhed CRIMP A/S.