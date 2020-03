"Her passer man ind bare fordi man er"

Mens snakken gik om håndbold og LykkeLigaen, blev der løbet, kravlet, balanceret, skudt, driblet og jublet i hallen, og det var tydeligt, at lysten til at kaste sig ud i spillet var stor.

Der blev leget og grint håndbold, så der var en sand fornøjelse at se på, da Allerød Håndbold Klub (AHK) 7. marts holdt åbent hus for første gang i bestræbelserne på at starte LykkeLiga-holdet Allerød Heart Kids.

Et frirum

"Formålet med LykkeLiga er at tilbyde børn og unge med særlige behov et frirum. Her passer man ind, bare fordi man er," sagde formanden for AHK, Peter Lilja, og fortsatte:

"Vi har fået meldinger fra flere, der ikke kunne komme her i dag, lørdag, og så har de fremmødte forældre netværk, hvor de vil sprede budskabet om vores tiltag, så vi tror på, at interessen for Allerød Heart Kids nok skal blive endnu større."

"Tanken er, at vi vil danne hold, der skal spille mod andre i LykkeLigaen, og også deltage i stævner og i ligaens landsstævne. Vi er glade for, at vi har fået økonomisk støtte fra flere fonde til at sætte det her i værk, og det har bevirket, at vi kan lave tiltag som at få trykt trøjer til børnene med navnet Allerød Heart Kids på," sagde Peter Lilja.

AHK holder åbent hus i Lillerødhallen igen lørdag 21. marts kl. 14.30, hvor alle interesserede bare kan møde op. Træningen starter primo april, og der er 14 dages gratis prøveperiode.