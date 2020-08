Se billedserie Anja Drewsen lancerer "VeteranPølsen - den med styrken" til fordel for Veteranprojekt Grønland den 29. august. Privat foto

Her i weekenden: Serverer pølser til fordel for veteraner

Allerød Nyt - 28. august 2020 kl. 12:26 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 29. august klokken 12 lancerer Anjas pølser "VeteranPølsen - den med styrken" fra sin pølsevogn for enden af gågaden i Lillerød Bymidte til fordel for veteranprojekt Grønland.

"Allerød er en garnisionsby og vi har over 200 veteraner i kommunen, og dertil kommer en af landets største veteranhjem i Høvelte. Derfor synes jeg, at det er fint med opmærksomhed og anerkendelse af vores veteraner. Derudover så giver vi fem kroner per solgt veteranpølse videre til veteranprojekt Grønland som er her fra kommunen," udtaler Anja Drewsen i en pressemeddelelse.

"Jeg synes det er en fin måde at bakke op om vores veteraner på. Pølsen, som skal sælges er en chilipølse, og vi har valgt udtrykket "Den med styrken", fordi veteraner er seje," erklærer hun.

Veteranprojekt Veteranprojekt Grønland er hjemmehørende i Allerød Kommune, og har de to forgange år været i Grønland med seks veteraner fra KFUM Veteranhjem Høvelte.

Formålet med turen er at skabe opmærksomhed om de mere end 100 veteraner bosiddende i Grønland samt at give seks veteraner fra veteranhjemmet i Høvelte et "pusterum".

"Vi er meget glade for støtten fra Anjas Pølser, og det vil helt klart være med til at skabe opmærksomhed om vores arbejde, og ikke mindst veteransagen generelt. Vi har i forvejen sponsorer fra Lillerød Bymidte (Nyt Syn - Brillehuset og Sober Rens), og det er dejligt at der nu kommer endnu mere opbakning," udtaler projektleder Gerth Sloth Berthelsen fra Veteranprojekt Grønland.

Borgmester indvier salget Borgmester Karsten Längerich (V) deltager i lanceringen af "VeteranPølsen", og skal indvie salget.

"Veteranprojekt Grønland gør et kæmpe arbejde indenfor den frivillige veteranstøtte, både for veteraner i Danmark og i Grønland. Det glæder mig, at der bakkes op om en så vigtig sag som denne, for det er mennesker, som har et stort behov," udtaler han.

Veteranprojekt Grønland drager den 3. september igen til Nuuk på en ny tur.