Handelsformand: Den bedste hjælp vil være at folk handler lokalt

"Alle er mærket, men når det er sagt, er det også vigtigt at prøve at bevare den positive ånd. Vi kan håbe på hjælp fra regeringen, og det gør vi. Men den allerbedste hjælp vil være, at folk handler i deres lokale butikker."

"Butikkerne i Danmark kommer til at mærke det her. Den omsætning vi taber, får vi aldrig igen."

Husk de lokale butikker

I sin egen butik er Lene Krogh holdt op med at udføre kontaktlinse-kontrol, men hun laver fortsat synsprøver og har fastholdt alle øvrige aktiviteter.

"Jeg sikrer mig naturligvis, at kunderne er raske," siger Lene Krogh.

Handelsformanden konstaterer, at der i lørdags var en hel del mennesker i bymidten:

"Jeg har talt med en række af de øvrige butikker, og de oplevede en lørdag med en del liv i byen. Ellers er det gennemgående, at man siger, at her er lidt stille."

For Lene Krogh er budskabet om at bruge de lokale butikker det helt centrale:

"Når man har brug for at købe noget, så køb det lokalt. Det er bare så utroligt vigtigt at huske på. Vi har alle håndsprit, gør grundigt rent og tager alle nødvendige forholdsregler, så man kan altså godt købe ind hos os. Og husk så også at bruge de lokale butikker, når den her krise er forbi."