Handelsbanken lukker sin filial i Lynge

Vil give kunderne endnu bedre rådgivning. De fleste rådgivere flytter med i samlet filial i Lillerød

Allerød Nyt - 10. september 2020 kl. 14:43 Af Jens Berg Thomsen

Handelsbankens filial i Lynge lukker den 30. oktober, og i stedet bliver filialen lagt sammen med filialen i Lillerøds bymidte. Banken oplyser i en pressemeddelelse, at man "ønsker at styrke rådgivningstilbuddet til kunderne" med manøvren.

" Vi har valgt at konsolidere vores filialnetværk, fordi vi tror, at vi kan levere et endnu stærkere tilbud til vores kernekunder ved at samle vores kompetencer. Et stærkt, samlet medarbejderteam i Allerød vil kunne give kunderne endnu bedre og mere specialiseret rådgivning, både på privat- og erhvervssiden. Desuden vil det give medarbejderne bedre udviklingsmuligheder og et stærkere fagligt miljø," siger filialdirektør i Handelsbanken Allerød Jens Karlsson.

I pressemeddelelsen skriver banken, at den øgede digitalisering er en del af forklaringen. Det meste klares online, mens kunderne kommer til fysiske møder for at få "individuel og mere specialiseret rådgivning."

"om filial kommer vi til at dække et større geografisk område, men vi fortsætter med at engagere os lokalt, både i Allerød og i Lynge. Vi møder stadig vores kunder der, hvor det passer dem bedst - vi kører ud til møder, inviterer ind til møder og kommunikerer digitalt. Vores decentrale model og princippet om at være tæt på kunden rykker vi ikke ved. I Handelsbanken har vi fortsat mandat til at træffe egne beslutninger lokalt. For kunderne giver det blandt andet handlekraft og gode kundeoplevelser," siger direktøren.

Filialen i Lynge lukker den 30. oktober og samles med filialen på Frederiksborgvej i Lillerød. Der vil fortsat være velkendte ansigter for alle filialens kunder, da de fleste rådgivere fra Lynge

flytter med til Allerød, skriver banken.

"Vi glæder os rigtig meget til at byde kunderne fra Lynge velkommen her i Allerød. Alle er velkomne til at komme forbi og hilse på vores team, og vi vil stræbe efter at skabe en smidig overgang for kunderne," siger Jens Karlsson.