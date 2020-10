Halveret Allerød på X og Tværs er slut

foreninger Årets udgave af Allerød på X og Tværs er slut for denne gang. Rækken af arrangementer, der varede over seks dage, var skudt på grund af coronavirusen, men det blev alligevel til, at halvdelen af arrangmentsrækken blev afholdt, fortæller Jørn Jepsen fra gruppen bag begivenheden.