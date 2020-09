Hærprovsten fortæller om krig og kristendom

"Mit udgangspunkt for at være sogne- og feltpræst er, at livet er kamp. Mennesket er af ånd og skal leve i frihed under ansvar over for Gud og Næsten. Derfor skal vi hverken blive religiøse sværmere eller sammenblande politik og religion," fortæller han i en pressemeddelelse fra Blovstrød Kirke.