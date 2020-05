Gymnasieelever fik afbræk fra undervisningen

Spændende ekskursioner er der imidlertid ikke mange af her under corona-krisen, hvor undervisnings-situationen er meget anderledes for gymnasiets elever, og hvor foreløbig kun 3.g'erne er tilbage og modtager både fysisk og virtuel undervisning på skolen.

Et af 3gv biologiholdene trodsede dog 29. april regnen og begav sig - med den behørige afstand på to meter imellem sig - ud i det fredede område Kattehale Mose. Formålet med ekskursionen var at undersøge naturens tilstand, og som et værktøj brugte eleverne bl.a. apps, der via software til billedgenkendelse kan artsbestemme planter.