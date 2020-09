Guldfe sendte stjernestøv til børnene

For dog at markere jubilæet og samtidig holde blomsterfest, havde indehaver Karna Lønne og hendes personale inviteret hele byen til at par hyggelige dage den 17., 18. og 19. september på torvet ved siden af butikken.

"I formiddag læste en medarbejder fra biblioteket op for de mindste børn, og her i dag har vi "Signe Fairy Work" til at sprede lidt festøv over børnene. Senere på dagen vil Signes mand lave gadeoptræden med jonglering af alverdens ting. I morgen og lørdag får vi besøg af Anne Katrine Tove, så det glæder vi os til. Det har været super dejligt, og det er jo heldigt, at når man har bestilt godt vejr, så får man det, sagde en glad Karne Lønne, da Allerød Nyt kiggede forbi torsdag eftermiddag.