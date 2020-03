Der vil stadig blive uddelt håndtryk af borgmester Karsten Längerich til de nye statsborgere, når der er Grundlovsceremoni 11. marts på Allerød Rådhus, men kommunen oplyser, at der vil være rig mulighed for at benytte sig af håndsprit. Temafoto

Grundlovsceremoni i Allerød bliver en lukket fest

For at forebygge spredning af coronavirus har Allerød Kommune ændret Grundlovsceremonien på rådhuset 11. marts: Det bliver nu et lukket arrangement, hvor under 20 personer vil være tilstede.

Efter planen skulle ceremonien være helt åben, og familier og venner skulle have deltaget, men nu omfatter arrangementet kun de 13 personer, der skal fejre dansk statsborgerskab, samt nødvendigt kommunalt personale. I alt vil der være under 20 personer tilstede.

Der vil stadig blive uddelt håndtryk af borgmester Karsten Längerich til de nye statsborgere, men kommunen oplyser, at der vil være rig mulighed for at benytte sig af håndsprit.

Når ceremonien næste gang finder sted til september, håber Allerød Kommune at kunne vende tilbage til den mere festlige form, der er tanken med arrangementet.