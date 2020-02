Så er der givet grønt lys til at holde antik- og kræmmermarked her på p-pladsen ved Allerød Bibliotek - foreløbigt i et år. Foto: Michael Braunstein

Grønt lys: Antik- og kræmmermarked ved Allerød Bibliotek

Tilladelsen gælder for ét år og skal derefter evalueres, har et stort byrådsflertal besluttet

Allerød Nyt - 28. februar 2020 kl. 13:30 Af Michael Braunstein

Erling Petersen, Blovstrødlisten, stemte imod, men ellers sagde resten af Allerød Byråd på mødet 27. februar ja til, at der kan holdes antik- og kræmmermarked på p-pladsen ved Allerød Bibliotek hver lørdag fra april til oktober. Forvaltningen er nu bemyndiget til at indgå aftale med ansøgerne - Michal Vandal-Schächter og Anne Katrine Tove Brix Nielsen-Schächter - mod en stadeafgift på 1.500 kr. pr. arrangement, ligesom der skal sikres en ekstra rengøring på lørdage. Tilladelsen gælder for ét år og skal derefter evalueres. Ansøgerne forventer et besøgstal på mellem 500 og 1.500 pr. gang, og der lægges op til, at der i forbindelse med markedet kan være enkelte andre aktiviteter som ponyridning og musikindslag. Ansøgerne driver i forvejen Søllerød Loppemarked. Det skønnes, at der kan etableres op til cirka 50 stadepladser på arealet.

"Det er det her, vi gerne vil have" I byrådet sagde formanden for teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget, Miki Dam Larsen, S, at han håbede, at alle i byrådet ville bakke op om initiativet. "Det er jo noget af det her, vi gerne vil have, for at skabe liv i bymidten. Vi vil sikkert opleve flere biler og parkeringsproblemer, men lad os gå åbent ind i det. Vi evaluerer forløbet efter et år," sagde han og tilføjede: "Vi garanterer ikke, at ansøgerne får det lige nøjagtigt, som de vil have det, når det gælder det areal, der kan bruges til marked: Folk skal naturligvis kunne komme ind og ud af området." Merete Them Kjølholm, Radikale, glædede sig over en aktivitet med bæredygtige elementer og tråde til FN's verdensmål. "Et loppemarked i den bedste åbningstid er en god aktivitet - og en god 'forretning' - for os alle," sagde hun og opfordrede alle i nærområdet til at tage cyklen til markedet.

"Det bliver ét stort kaos" Erling Petersen, Blovstrødlisten, frygtede, at "det hele bliver ét stort trafikalt kaos, som det er i Holte." "Biblioteket er åbent, og her har man masser af tilbud om lørdagen. Der er kun tre toiletter til alle de mennesker. Det hænger ikke sammen. Folk kan ikke komme ind eller ud af området," sagde han. Lisbeth Skov, V, slog fast, at hun så "udfordringer, der bare skulle løses." "Vi er for det her i Venstre. Det giver liv i bymidten, og det er tilmed en genbrugsbaseret aktivitet. Jeg tror ikke, at vi skal være bange eller bekymrede for at sige ja," sagde hun. Viggo Janum, Vores Allerød, var også tilhænger af markedet. "Det kan ikke nytte noget, at vi siger nej til aktiviteter i bymidten af frygt for biler. Vi skal da have noget action i bymidten," sagde han. Nikolaj Bührmann, SF, fandt, at det var "interessant, at man for en dag kan leje så stort et areal af Allerød Kommune for den pris." "Det kan jo lave penge til kommunen. SF håber, at kommunen måske kan overtage aktiviteten på længere sigt, så alle pengene havner i kommunekassen," sagde han.