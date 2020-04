'Det er en god kombination at bruge det våde grønne køkkenaffald sammen med det mere tørre haveaffald i kompostbeholderen - så får komposten både struktur og ilt og næring til omsætningen.' Sådan lyder et råd fra Allerøds grønne guide, Tommy Dal. Arkivfoto

Grøn guide: Bliv hjemme og lav kompost

'Haven og fuglene kalder! Det smukke solskinsvejr og de mange som må blive hjemme giver os rig lejlighed til at arbejde i haven. Det er godt for sjæl og krop.'

'Hvis du ikke allerede har orm i komposten, så plejer jeg at uddele dem gratis fra genbrugspladsen på denne årstid - det er AFLYST i år. Du kan dog ganske nemt dele orm med din nabo: Skrab det øverste affald lidt til side - så ligger der sikkert masser af orm, og bare en håndfuld er nok til at pode den næste beholder.'

'Du kan fx grave lidt i din kompostbeholder og bruge den gode og kraftige kompost i din køkkenhave. Pas på de nye sarte spirer og bland gerne komposten op med rigeligt grus eller sand. Du kan også lægge kompost direkte på jorden under frugttræerne og bærbuskene, så regner næringen stille og roligt ned til rødderne,' skriver Tommy Dal i et nyhedsbrev og fortsætter:

Drop turen til genbrugspladsen

'Brug kvas og grene i et stille hjørne af haven - her kan pindsvin og en masse andre små dyr bo. Du kan også lave et flot grenhegn ligesom 'Bonderøven', skriver Tommy Dal, der råder til, at man dropper turen til genbrugspladsen.

'Du kan IKKE få orm eller kompost der. Norfors anbefaler, at man kun kører på genbrugspladsen, hvis der er et uopsætteligt behov. Så udsæt din tur til genbrugspladsen. Hold egen skræl i egen have.'

På den grønne guides hjemmeside er der mange flere idéer til havearbejdet.

mik.