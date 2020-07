Gør en god gerning for naturen

"Affald er at finde i skovene og med et ønske om at efterlade verden et bedre sted end vi fandt den, inviteres du og din familie på en dag i naturens navn," lyder det fra Marcus Bodnia, der er initiativtager bag en lokal affaldsindsamling, der finder sted lørdag d. 15 august.