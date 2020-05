På stort set alle parametre ligger Allerød Kommunens folkeskoler over landsgennemsnittet, viser den nyeste kvalitetsrapport om folkeskolerne i Allerød Kommune. Temafoto

God trivsel i Allerøds folkeskoler

Det viser den nyeste kvalitetsrapport, der også fortæller, at på stort set alle parametre ligger Allerød Kommunes skoler over landsgennemsnittet

Allerød Nyt - 03. maj 2020 kl. 09:15 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'På stort set alle parametre ligger kommunens skoler over landsgennemsnittet og fremviser generelt stor stabilitet.'

Sådan hedder det om den nyeste kvalitetsrapport om folkeskolerne i Allerød Kommune - for skoleårene 2017-2018 og 2018-2019. Rapporten blev godkendt i enighed på Allerød Byråds møde 30. april.

'Det fremgår endvidere, at eleverne i Allerød Kommunes folkeskoler trives rigtig godt, hvilket er stort set uændret i forhold til de seneste år/målinger. Dog er det tydeligt, at indskolingen viser den bedste trivsel, mens de ældre elever på enkelte områder viser tegn på faldende trivsel og motivation,' kan man læse om rapporten i byrådets dagsorden.

Omtalen fortsætter: 'Kvalitetsrapporten beskriver en lang række tiltag, som understøtter intentionerne i skolereformen og børn- og læringssynet, f.eks. udvikling af læringsmiljøer, udeskole og fagdage, kompetenceudvikling i Fællesskaber for Alle mv. Der er tydelige tegn på at inklusionsindsatsen virker, hvilket kommer til udtryk ved at flere og flere elever forbliver i almenmiljøet.'

'Der er fortsat grund til at fokusere på forskellen mellem drengenes og pigernes skoleliv, idet der stadig er store forskelle i trivsel og især faglige resultater.'

"Fantastisk flot" I byrådet glædede formanden for børne- og skoleudvalget, Nikolaj Bührmann, SF, sig over rapporten.

"Skolerne ligger over gennemsnittet generelt. Og når det gælder trivsel og overgang til ungdomsuddannelser er Allerød igen højt placeret," sagde han.

Lars Bacher, K, fandt, at det "er vigtigt at have fokus på trivslen og på drengenes forhold sammenlignet med pigernes."

Bettina Hauge, S, glædede sig over, at Allerød lå i top med trivslen.

"Men selvom 94 procent trives godt, er der jo så stadig seks procent, der ikke har en god trivsel, og det kunne vi godt kigge nærmere på," sagde hun.

Venstres Lone Hansen kaldte rapporten "fantastisk flot."

"Der er rigtigt meget, der er godt - vi har gode skoler, der arbejder med det hele. Det bliver spændende at læse den næste rapport i lyset af corona-krisen, og jeg tror, at vi får en anden skole fremover, men rapporten her viser, at vi har fantastiske skoler, lærere og elever," sagde hun.

Mette Them Kjølholm, Radikale, påpegede, at det "kan vise sig at have en rigtig positiv effekt, at eleverne under corona-krisen undervises i mindre grupper," og Viggo Janum, Vores Allerød, noterede sig alle de gode resultater.

"Der er dog løftede pegefingre til forvaltningen, for noget er ikke helt opdateret, lyder det fra skolebestyrelser - det vil jeg opfordre forvaltningen til at se nærmere på," sagde Viggo Janum.